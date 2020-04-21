Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

Министерство инфраструктуры Украины планирует назначить следующие эвакуационные рейсы из ряда стран для вывоза украинцев домой.

"Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что планируется вывоз украинцев также из Италии и Испании. При этом все возвращающиеся в Украину граждане будут подлежать обязательной 14-дневной обсервации.

Как отметил Криклий, через систему "Друг" Министерства иностранных дел зарегистрировались более 9 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину.

В то же время, по словам министра, многие украинцы по возвращению в страну пытаются всеми силами избегнуть карантина, что существенно затрудняет все эвакуационные процессы.

"Несмотря на это, мы, конечно же, обязательно будем продолжать организовывать вывозные рейсы. Начнем с самых критичных стран, где у людей уже просрочены визы, чтобы не было поводов для каких-либо реадмиссий по отношению к ним. Уже планируем эти маршруты, начнем их где-то через неделю после Пасхи, я думаю", - заявил министр инфраструктуры.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "Международные авиалинии Украины"(МАУ), Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.