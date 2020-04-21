Экономика

12:31 21.04.2020

"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

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"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

Группа компаний "Нова Пошта" ввела в своих отделениях администраторов, которые обслуживают клиентов на улице с уже оплаченными посылками.

Как сообщила компания во вторник, теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение - администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Оплатить посылку можно также непосредственно на улице с помощью мобильного приложения "Новой Пошты".

"В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения, и просим их ждать на улице. Чтобы избежать скопления людей в очередях, особенно в часы пик, мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице", - цитирует пресс-служба СЕО компании Александра Бульбу.

"Нова Пошта" отмечает, что в настоящее время обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника.

Администраторы работают на улице при температуре от +10° и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. Администраторы обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептиками.

Согласно сообщению компании, при выборе отделений, в которых вводили должность администратора, "Нова Пошта" руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Теги: #нова_пошта #посылки #обслуживание
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