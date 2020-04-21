Экономика

12:02 21.04.2020

Немчинов сомневается в необходимости тестирования по иностранному языку на все должности госслужбы

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Немчинов сомневается в необходимости тестирования по иностранному языку на все должности госслужбы

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает необходимым доработать некоторые конкурсные процедуры на государственную службу, в частности, сомневается, что на все должности нужно тестирование по иностранному языку.

"Субъективно, как конкурсанту, мне кажется, что при нынешней конкурсной системы мне было бы трудно стать государственным секретарем Министерства молодежи и спорта. Я был человеком извне системы, победил с достаточно большим отрывом, но изменения, которые были внедрены в сентябре 2019 года, определяют пять претендентов и выбор возлагается на субъект назначения. Как по мне - это достаточно субъективный подход, потому что нигде не выписана процедура собеседования", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр согласился с тем, что нужно исключать ситуации, когда по формальным признакам люди набирают большинство баллов и проходят дальше.

"Но это может быть в пределах 1-2 кандидатов. А когда у нас победителями становятся четвертые и пятые - это вызывает очень много вопросов, в том числе у наших европейских партнеров. И этот механизм нужно усовершенствовать. Конечно, нельзя это все переводить в полное тестирование без реальных навыков, но в то же время, когда ты выигрываешь конкурс, ты должен иметь гарантию, что ты будешь фаворитом рассмотрения у субъекта назначения, и тебя не проигнорируют полностью", - добавил он.

Кроме того, Немчинов считает необходимым усовершенствовать бальную систему оценивания в конкурсах на госслужбу. "Также, как и вопрос, на все ли должности государственной службы нам нужно тестирование по иностранному языку, где отсеивается очень много реальных специалистов", - добавил Немчинов.


Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #немчинов #конкурс #кадры #кабмин
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