Экономика

11:17 21.04.2020

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

2 мин читать
Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "Международные авиалинии Украины"(МАУ), Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

"На заседании Кабмина было принято соответствующее протокольное решение. Сейчас все авиаперевозчики, а это не только SkyUp и МАУ, но также "Роза ветров" и "Азур", готовят документы на компенсацию согласно выполненным рейсам. Возвращая граждан с чартерных программ, борты авиакомпаний, естественно, летели пустыми из-за того, что мы закрыли возможность вывоза украинцев. За это мы им компенсируем половину стоимости организации рейса", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, итоговая цифра компенсаций еще подсчитывается – министерство лишь недавно начало получать расчеты от авиаперевозчиков. Однако в планах ведомства завершить процесс выделения финпомощи в течение месяца.

В то же время министр отметил, что к настоящему времени средства за выполнение эвакуационных рейсов авиакомпаниям еще не выделялись.

"Мне крайне неприятно, что когда мы занимались вопросом возвращения украинцев домой и решали проблемы того, как их вывезти с наименьшими потерями, некоторые люди начали заниматься политическими манипуляциями, используя компании и сложившуюся критическую ситуацию. Но тем не менее мы всегда за конструктив, а потому я честно отвечу, что по эвакуационным рейсам никто еще не получил никакой компенсации", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее президент МАУ Евгений Дыхне в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что авиакомпания заинтересована в выполнении эвакуационных спецрейсов, однако не получала никаких предложений по выполнению таких рейсов от государства и не участвовала ни в каких конкурсах по предоставлению стоимости маршрутов.

Теги: #авиакомпании #мининфраструктуры #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 21.04.2020
Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

18:57 20.04.2020
Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

10:23 17.04.2020
США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

12:45 15.04.2020
Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

Мининфраструктуры прогнозирует восстановление работы общественного транспорта в Украине не раньше мая

19:08 08.04.2020
ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

18:03 07.04.2020
Мининфраструктуры работает над запуском прямого авиасообщения с Китаем, в том числе над открытием рейсов China Airlines в Украину

Мининфраструктуры работает над запуском прямого авиасообщения с Китаем, в том числе над открытием рейсов China Airlines в Украину

17:42 07.04.2020
Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

17:23 07.04.2020
ЕС выделит более 15 млрд евро в помощь в борьбе против COVID-19 в мире - глава ЕК

ЕС выделит более 15 млрд евро в помощь в борьбе против COVID-19 в мире - глава ЕК

12:24 06.04.2020
Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков

12:18 04.04.2020
США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

"Донбассэнерго" доставило в Украину из Китая 12 тонн СИЗ для борьбы с Covid-19

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА