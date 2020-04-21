Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "Международные авиалинии Украины"(МАУ), Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

"На заседании Кабмина было принято соответствующее протокольное решение. Сейчас все авиаперевозчики, а это не только SkyUp и МАУ, но также "Роза ветров" и "Азур", готовят документы на компенсацию согласно выполненным рейсам. Возвращая граждан с чартерных программ, борты авиакомпаний, естественно, летели пустыми из-за того, что мы закрыли возможность вывоза украинцев. За это мы им компенсируем половину стоимости организации рейса", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, итоговая цифра компенсаций еще подсчитывается – министерство лишь недавно начало получать расчеты от авиаперевозчиков. Однако в планах ведомства завершить процесс выделения финпомощи в течение месяца.

В то же время министр отметил, что к настоящему времени средства за выполнение эвакуационных рейсов авиакомпаниям еще не выделялись.

"Мне крайне неприятно, что когда мы занимались вопросом возвращения украинцев домой и решали проблемы того, как их вывезти с наименьшими потерями, некоторые люди начали заниматься политическими манипуляциями, используя компании и сложившуюся критическую ситуацию. Но тем не менее мы всегда за конструктив, а потому я честно отвечу, что по эвакуационным рейсам никто еще не получил никакой компенсации", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее президент МАУ Евгений Дыхне в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что авиакомпания заинтересована в выполнении эвакуационных спецрейсов, однако не получала никаких предложений по выполнению таких рейсов от государства и не участвовала ни в каких конкурсах по предоставлению стоимости маршрутов.