Экономика

11:15 21.04.2020

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

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Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что концепт реформирования системы оплаты труда государственных служащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% заработной платы, а вариативная часть – 20-30%.

"Мы на прошлой неделе проводили онлайн-совещание по поводу реформирования (система оплаты труда госслужащих – ИФ). Что предполагается: мы хотим, чтобы около 70%, максимум 80% средств, которые госслужащий де-факто получал на руки, это было тело его должностного оклада, а вариативная часть в пределах 20-30%, чтобы она покрывалась различными KPI", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на данный момент в Национальном агентстве государственной службы разработан концепт, который предусматривает первый пилот в текущем году, секретариат Кабмина, три пилотных министерства и, возможно, НАГС со следующего года, а дальше постепенный переход к 2024 году к полному реформированию системы оплаты труда.

"Самая большая проблема при формировании заработных плат госслужащих - это центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, каждый из них имеет отдельный закон. Я имею в виду НАПК, ГБР, Антикоррупционная прокуратура, различные суды. Потому что если взять то количество госслужащих, которая там работает и обеспечивает их деятельность, то это довольно большая часть в общем числе. И вы понимаете, как реагирует рядовой украинец на заработные платы в таких структурах. Это очень сложно, потому что легко популистски сказать, что мы сократим все, но реально надо понимать, что специалисты должны получать достойную зарплату", - добавил министр.

Немчинов подчеркнул, что в данном контексте вопрос премирования в небольшой части дохода госслужащего, а не 400% к окладу, является сквозным. "Потому что сейчас премия - это не премирование в классическом понимании, это фактически как данность к маленькому должностного оклада", - констатировал министр.

На уточняющий вопрос, как при большом окладе и маленькой премии не потерять мотивацию у госслужащих, Немчинов завил, что если правильно доработать оценку их деятельности, то мотивация не пострадает.

Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #немчинов #госслужащие #зарплата #кабмин
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