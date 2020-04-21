Экономика

10:56 21.04.2020

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что сокращение государственных служащих не должно быть самоцелью.

"К чему привело прошлогоднее сокращение государственных служащих на 10%? Первый квартал 2020 года местные государственные администрации - без зарплат. Знаете почему? До конца года доработали, уволились работники, а им надо выплатить неполученную заработную плату за дни отпуска, одноразовое пособие и так далее. В результате, средств на содержание нет. Любое сокращение не должно быть самоцелью. Мы не должны это превращать в классическую теорию, что любое сокращение приводит к увеличению", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что "сейчас нет ощущения, что нужно немедленно сократить всех".

Кроме того, он отметил, что пока еще нет понимания в каком виде Верховная Рада проголосует второй и третий этап децентрализации.

"То есть субрегиональный уровень, районы или округа и функции, которые будут на областном уровне. Также будет проходить запуск агентств и инспекций, которые будут забирать несвойственные функции у министерств", - добавил Немчинов.

На уточняющий вопрос, будет ли в текущем году проходить сокращение госслужащих, министр заявил, что пока не готов говорить о цифрах.

"Предлагаю подождать, в каком виде у нас будут функционировать местные государственные администрации после проведения местных выборов. Потому что основной потенциал сокращения - именно там. По всеукраинским центральным органам исполнительной власти, то ДАБИ точно будет сокращено путем удаления несвойственных функций, а остальные – точечно", - добавил Немчинов.

Как сообщалось, в прошлом году Кабинет министров решил сократить штат районных государственных администраций на 18 449 позиций.


Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #немчинов #кадры #госслужащие #кабмин
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