Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов одобряет идею переезда министерств в здание Дома правительства на углу улиц Грушевского и Садовой в центре Киева, но отмечает, что для этого необходимы большие капиталовложения для реконструкции помещения.

"Мне эта идея очень нравится. Сейчас в Доме правительства размещается Министерство ветеранов, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, частично Министерство финансов и частично Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Но для того, чтобы эту идею довести до конца, мы должны вложить очень серьезные средства в перестройку этого дома. Если мы, даст Бог, преодолеем сейчас коронавирусную инфекцию и не войдем в рецессию, то почему бы и нет», - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что Дом правительства строился в середине прошлого века, у него был совсем другой функционал и нужны большие капиталовложения, чтобы поэтапно сделать реконструкцию этого помещения.

Что касается идея централизации поддерживающих функций министерств, таких как кадры, бухгалтерия, юридические отделы, Немчинов заявил, что, по его субъективной точке зрения, сейчас это маловероятно.

"В перспективе можно об этом говорить. Я знаю эту идею, понимаю о чем идет речь: об аутсорсинге, о концентрации бухгалтерских, финансовых и кадровых функций. Я думаю, что особенно по кадрам будет разгрузки, когда заработает HRMIS (Human Resource Management Information System - ИФ), кадровая система, которая у нас в разработке, и в мае должны ее принимать в опытную эксплуатацию. Лично я за, но отношусь к этому очень скептически, чисто из прагматических соображений", - отметил Немчинов.