Экономика

10:36 21.04.2020

Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

2 мин читать
Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов одобряет идею переезда министерств в здание Дома правительства на углу улиц Грушевского и Садовой в центре Киева, но отмечает, что для этого необходимы большие капиталовложения для реконструкции помещения.

"Мне эта идея очень нравится. Сейчас в Доме правительства размещается Министерство ветеранов, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, частично Министерство финансов и частично Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Но для того, чтобы эту идею довести до конца, мы должны вложить очень серьезные средства в перестройку этого дома. Если мы, даст Бог, преодолеем сейчас коронавирусную инфекцию и не войдем в рецессию, то почему бы и нет», - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что Дом правительства строился в середине прошлого века, у него был совсем другой функционал и нужны большие капиталовложения, чтобы поэтапно сделать реконструкцию этого помещения.

Что касается идея централизации поддерживающих функций министерств, таких как кадры, бухгалтерия, юридические отделы, Немчинов заявил, что, по его субъективной точке зрения, сейчас это маловероятно.

"В перспективе можно об этом говорить. Я знаю эту идею, понимаю о чем идет речь: об аутсорсинге, о концентрации бухгалтерских, финансовых и кадровых функций. Я думаю, что особенно по кадрам будет разгрузки, когда заработает HRMIS (Human Resource Management Information System - ИФ), кадровая система, которая у нас в разработке, и в мае должны ее принимать в опытную эксплуатацию. Лично я за, но отношусь к этому очень скептически, чисто из прагматических соображений", - отметил Немчинов.

Теги: #немчинов #министерства #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 21.04.2020
Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

11:15 21.04.2020
Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

10:56 21.04.2020
Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

10:38 21.04.2020
Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

09:32 21.04.2020
У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

09:20 21.04.2020
Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

18:51 20.04.2020
Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

15:24 18.04.2020
"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

10:21 17.04.2020
Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

18:48 16.04.2020
Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

"Донбассэнерго" доставило в Украину из Китая 12 тонн СИЗ для борьбы с Covid-19

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА