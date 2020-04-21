"Донбассэнерго" доставило в Украину из Китая 12 тонн СИЗ для борьбы с Covid-19

Зафрахтованный ПАО "Донбассэнерго" самолет 19 апреля доставил в Украину из китайского г.Чэнду (провинция Сычуань) 12 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) для борьбы с Covid-19, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в частности, в груз вошли 15 тыс. многоразовых защитных костюмов для медиков, 500 тыс. одноразовых масок, 400 тыс. одноразовых перчаток, 150 тыс. респираторов, 20 тыс. очков и защитных щитков, 800 бесконтактных термометров.

"Все эти средства предназначены для защиты населения и медицинского персонала, работающего в непростых условиях противостояния смертельно опасной болезни. Компания "Донбассэнерго" благодарит партнеров из Dongfang Electric International Corporation (г.Чэнду), которые помогли реализовать этот непростой проект", - подчеркивают в компании.

Планируется, что уже 21 апреля большая его часть будет передана департаменту здравоохранения Донецкой области.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.