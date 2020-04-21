Экономика

09:21 21.04.2020

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

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На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

Порядка 160 млн баррелей нефти хранится в настоящее время на танкерах в море, это рекордный исторический показатель, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Амру Катайя, глава компании Landmark Marine со штаб-квартирой в Каире.

Компания оказывает инвесторам инспекционные, консалтинговые и другие услуги в области морского судоходства.

Амру Катайя со ссылкой на данные морских служб слежения сообщил, что из этого объема около 120 млн баррелей приходится на 60 супертанкеров водоизмещением около 2 млн баррелей. В начале апреля их число составляло от 25 до 40, в феврале - лишь 10.

По словам эксперта, стоимость фрахта судов на год для хранения нефти или товаров в море в среднем увеличилась с $8 млн до $18 млн, этот показатель, возможно, возрастет до $30 млн в будущем.

Он также рассказал, что многие страны мира отказываются принимать морские суда или не разрешают их командам спускаться на берег в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Теги: #запасы #нефть
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