Экономика

09:20 21.04.2020

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

2 мин читать
Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что программа деятельности правительства будет доработана на основе предвыборной программы политической партии "Слуга народа" и избирательной программы президента Владимира Зеленского.

"Это программа действий, а к ней еще идет план реализации. У нас вышло недоразумение с тем, что мы недостаточно внимания уделили нескольким моментам. Мы внесли установленную порядком программу в Верховную Раду, но договорились с коалицией, что мы до принятия доработаем ее на базе предвыборной программы политической партии "Слуга народа" и избирательной программы президента Владимира Зеленского", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос об отсутствии в программе деятельности Кабмина конкретных ключевых показателей эффективности.

Кроме того, по словам министра, если коалиция подпишет коалиционное соглашение, то правительство просто будет реализовывать его. "Это будет вообще проще. А на выполнение этого уже будет то, о чем вы говорите, потому что люди хотят цифр, KPI и все остальное", - сказал Немчинов.

Как сообщалось, 13 апреля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о Программе деятельности правительства.

Согласно документу, программа деятельности Кабмина предусматривает продолжение реализации "Новой украинской школы", создание эффективной системы профориентации, предпосылок для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы, усиление национальной информационной безопасности, развитие культуры волонтерства в Украине, восстановление территориальной целостности государства, создание эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей, предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти, а также формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе.


Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #программа #немчинов #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 21.04.2020
У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

18:51 20.04.2020
Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

15:24 18.04.2020
"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

10:21 17.04.2020
Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

18:48 16.04.2020
Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

Буславец назначена 1-м замом и врио главы Минэкоэнерго – распоряжения Кабмина

17:19 15.04.2020
Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия"

Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия"

14:51 15.04.2020
Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

14:36 15.04.2020
Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

14:35 15.04.2020
Кабмин включил "Плаквенил" и другие препараты для лечения ревматических заболеваний в программу реимбурсации

Кабмин включил "Плаквенил" и другие препараты для лечения ревматических заболеваний в программу реимбурсации

14:30 15.04.2020
Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

"Дарница" формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств

Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА