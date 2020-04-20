Экономика

17:15 20.04.2020

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

1 мин читать
Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник отметил, что ожидает положительной динамики от отечественного агросектора.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Устенко указал, что при изменениях в бюджет было сохранено большинство дотаций и выплат по направлениям господдержки для аграриев, хотя и произошло сокращение объемов финансирования во многих секторах.

"Это крайне важно, особенно в условиях посткризисного восстановления и дальнейшего развития экономики страны", - подчеркнул он.

Устенко добавил, что в ситуации определенного девальвационного влияния власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка.

Теги: #агросектор #устенко #рынки #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 20.04.2020
У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

17:13 20.04.2020
Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

14:46 20.04.2020
Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая

Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая

04:53 19.04.2020
Харьковская полиция открыла дело по рынкам, продолжавшим работать вопреки ограничениям

Харьковская полиция открыла дело по рынкам, продолжавшим работать вопреки ограничениям

21:15 18.04.2020
В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

В Офисе президента обсудили ускорение выполнения решения о закрытии рынков, поскольку в четырех регионах они частично продолжают работать

01:14 18.04.2020
Зеленский: бизнес действительно помог в обеспечении Украины необходимым для борьбы с коронавирусом, хотя некоторые начали делать на этом политику

Зеленский: бизнес действительно помог в обеспечении Украины необходимым для борьбы с коронавирусом, хотя некоторые начали делать на этом политику

13:37 17.04.2020
Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

12:01 17.04.2020
Рынки акций Европы растут на новостях об успешном тестировании препарата от коронавируса

Рынки акций Европы растут на новостях об успешном тестировании препарата от коронавируса

22:20 16.04.2020
До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

21:15 16.04.2020
Рекомендация местным органам запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий - Ляшко

Рекомендация местным органам запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

"Дарница" формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

"Запорожсталь" опровергает очередной фейк о ЧП, в данном случае по выбросу хлора

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

НБУ отсрочил конечный термин подачи и обнародования финотчетности банками

Траты туристов в Европе в марте упали на 68%, в том числе в Италии - на 96%

Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

ФГИ просит отсрочить на осень введение модуля электронного определения оценки квартир

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА