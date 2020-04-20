Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник отметил, что ожидает положительной динамики от отечественного агросектора.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Устенко указал, что при изменениях в бюджет было сохранено большинство дотаций и выплат по направлениям господдержки для аграриев, хотя и произошло сокращение объемов финансирования во многих секторах.

"Это крайне важно, особенно в условиях посткризисного восстановления и дальнейшего развития экономики страны", - подчеркнул он.

Устенко добавил, что в ситуации определенного девальвационного влияния власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка.