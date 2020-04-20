Экономика

17:13 20.04.2020

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

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Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник отметил, что сейчас очень важно начать новую программу с Международным валютным фондом.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

По словам Устенко, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мер государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет, а без этого дефицит бюджета достиг бы 12% ВВП.

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного раскручивания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - указал советник Владимира Зеленского.

Теги: #бюджет #устенко #бизнес #мвф
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