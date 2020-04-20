Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

Все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» прекратили работу в понедельник, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сьогодни прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий «Павлоградугля». Прибыльные шахты переведены в состояние комы - их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения», - написао профлидер в Фейсбук.

«Остановка связана не с пандемией. Украинский уголь стал ненужное на украинских ТЭС, теплоцентралях - потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским», - заявил Волынец.

По его словам, «от таких антиукраинских действий пострадают бюджеты не только Терновки, Павлограда, Первомайска; без львиной доли поступлений останутся Добропольский, Юрковский, Петропавловский районы, населенные пункты Донецкой области, жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия». «Добавим к этому перечню уже остановлены предприятия Мирнограда, Червонограда, Первомайска, Лисичанска, Волыни - и получим коллапс на уровне всего государства», - отметил Волынец.

Ранее компания "ДТЭК" сообщала, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" приостанавливают работы по добыче, а с 20 апреля – будет приостановлена работа "Павлоградугля".

«ДТЭК» создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.