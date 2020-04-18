"Запорожсталь" опровергает очередной фейк о ЧП, в данном случае по выбросу хлора

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" заявляет о ложной информации о якобы произошедшем взрыве на доменной печи предприятия, который якобы привел к человеческим жертвам и выбросу хлора в атмосферу.

Как сообщается в пресс-релизе компании в субботу, в интернет-сообществах и группах в мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы произошедшей аварии на предприятии.

"Данная информация не соответствует действительности и здравому смыслу. Сообщаем, что: 1. Производственных аварий, приведших к взрывам и человеческим жертвам, на "Запорожстали" НЕТ. Мы работаем в штатном режиме. 2. Хлор НЕ используется и НЕ образуется в технологическом процессе "Запорожстали" – поэтому вероятность выбросов хлора в атмосферу комбинатом категорически исключена. 3. Системы аспирации производственных агрегатов и оборудования "Запорожстали" работают в штатном режиме согласно украинскому законодательству", - подчеркивается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что на широкое распространение в медиа-пространстве фейка о якобы взрыве на комбинате оперативно отреагировали Национальная полиция и экологическая инспекция, которые в тот же день, 17 апреля 2020 года, посетили "Запорожсталь" и констатировали отсутствие нештатных и аварийных ситуаций на комбинате.

"Предприятие работает в штатном режиме с соблюдением норм, закрепленных в природоохранном законодательстве Украины", - резюмируется в пресс-релизе.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины. Находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".