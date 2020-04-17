Экономика

20:53 17.04.2020

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

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Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

Министерство финансов Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования в связи с неопределенностью волатильности экономических прогнозов.

"Стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы и использовать их для среднесрочного бюджетного планирования, что, в свою очередь, позволит подготовить качественный документ о бюджетной политике на среднесрочную перспективу", - указал Минфин в сообщении в пятницу.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования" (№8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая.

Теги: #бюджет #украина #минфин
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