Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

Продукты питания, лекарства и топливо с 10 по 16 апреля подешевели по сравнению с предыдущей неделей в связи со спадом ажиотажа, адаптацией к новым условиям и укреплением гривни, сообщает Нацбанк Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно его статистике, цены на продукты питания за неделю снизились на 0,4%, тогда как на прошлой неделе они были стабильными, а две недели до этого выросли на 1,1 и 1,7%, соответственно.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 3,1%, говорится в сообщении.

В частности, на фоне падения спроса цены на муку и крупы на этой неделе снизились на 0,4%, на овощи борщевого набора - на 1,7%, на лимоны - на 9,3%. Однако в сравнении с прошлым месяцем эти товары выросли в цене на 9%, 14,8% и 53,3% соответственно.

Отмечается, что за эту неделю алкоголь упал в цене на 0,5%, а за месяц на 0,6%, в то время как бытовая техника за неделю подешевела на 0,6%, однако за месяц выросла в цене на 2,7%.

Согласно данным Нацбанка, под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантина выросли в цене яблоки (4,5%), салаты (4,9%), огурцы (3,4%), томаты (3,5%) и баклажаны (15,3%).

Продолжают также дорожать табачные изделия - на 0,5% за неделю и на 1,9% за месяц и туалетная бумага - на 3,7% и на 9,3% соответственно.

Товары для личной гигиены подорожали за неделю на 0,5%, товары для дома - на 1,7%, за месяц соответственно на 3,5% и 4,5%.

Согласно статистике НБУ, укрепление гривни способствует снижению цен на лекарства против респираторных и сердечно-сосудистых болезней вторую неделю подряд, а низкие мировые цены влияют на снижение стоимости топлива. В частности, с начала года среднемесячная цена на бензин А-95+ упала на 13,1% до 25,68 грн/л.