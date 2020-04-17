Ассоциация солнечной энергетики обратится к "Укрэнерго" за разъяснениями относительно обвинений СЭС в невыполнении диспетчерских команд

Ассоциация солнечной энергетики Украины планирует обратиться к НЭК "Укрэнерго" с просьбой предоставить разъяснения относительно диспетчерских ограничений солнечных электростанций (СЭС) и обоснованности озвученных в адрес объектов ВИЭ обвинений в невыполнении диспетчерских команд.

"Мы решительно настроены обратиться к НЭК "Укрэнерго" относительно отключений и недавних обвинений, чтобы в ОСП объяснили свою позицию. На уровне Ассоциации мы будем делать все необходимое, чтобы защитить своих участников от необоснованных обвинений и назначения внеплановых проверок, которые за этими обвинениями последовали буквально на следующий день. Сама по себе ситуация с постоянными отключениями станций в условиях отсутствия гарантированной законом компенсации является абсурдной с точки зрения правового государства и требует скорейшего вмешательства как со стороны участников рынка и профильных ассоциаций, так и со стороны регулятора", – заявил в комментарии интернет-порталу "Энергореформа" глава Ассоциации солнечной энергетики Артем Семенишин после публикации инициативы НЭК "Укрэнерго" лишить лицензии компании из списка около 20 СЭС, не выполнивших, по ее мнению, команды диспетчеров на разгрузку.

По словам Семенишина, Ассоциация провела предварительный анализ списка станций, которые НЭК обвиняет в невыполнении диспетчерских команд, и пришла к выводу, что большинство из них являются небольшими станциями от 2 до 10 МВт, которые, очевидно, имеют минимальное влияние на операционную безопасность энергосистемы страны.

В списке НЭК также оказались СЭС, которые только вводятся в эксплуатацию, и те, которые по предоставленным Ассоциации данным, своевременно выполняли диспетчерские команды в полном объеме, отметил он.

При этом Семенишин напомнил, что СЭС делятся на четыре категории в зависимости от мощности, и от принадлежности к той или иной категории определяются требования к диспетчеризации станции, поэтому при желании следовать командам диспетчера ожидания идентично быстрой реакции по всем электростанциям быть не должно.

"И если с большими станциями сегодня все более или менее налажено, то по менее мощным система своевременного оповещения об отключении надлежащим образом не отработана, поэтому предъявлять какие либо претензии таким станциям некорректно", – сказал Семенишин.

"Кроме того, если это очень маленькая станция, то, чтобы ее разгрузить, энергетику необходимо физически часто выезжать на объект и непосредственно там перенастраивать, что в свою очередь может повлечь недовольство со стороны производителей оборудования, обеспечивающего его гарантийное обслуживание. В наше время также нет ничего зазорного и в том, что отдельные станции диспетчеризуются на аутсорсинге за границей, когда они принадлежат иностранным собственникам", – уточнил он, добавив, что в таком случае "необходимо разработать отдельный механизм уведомления о диспетчерских командах".

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" констатировал нарушение некоторыми производителями электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) своих обязанностей по выполнению диспетчерских команд, направленных на обеспечение операционной безопасности энергетической системы страны.

Невыполнение диспетчерских команд является грубым нарушением оперативно-диспетчерской дисциплины и может привести к потере управляемости энергосистемой и способствовать возникновению сложной системной аварии, подчеркивает "Укрэнерго".

На этом фоне НЭК обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой принять меры к нарушителям в виде отмены лицензий на производство электроэнергии из-за нарушения требований лицензионных условий.