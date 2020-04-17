Попытка бывшего менеджмента ОГХК восстановить контроль над компанией пресечена при участии правоохранителей – глава ФГИ

Председатель Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко заявил о попытке бывшего руководства ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), восстановить контроль над компанией из-за принятия судебного определения, которое было оспорено, а ситуация нормализована при участии сотрудников МВД.

"Была попытка рейдерского захвата стратегического государственного предприятия – ОГХК. Была попытка бывшего менеджмента восстановить контроль над предприятием. Эта попытка при участии силовых органов - МВД и других - остановлена. Менеджмент компании на месте. Компания находится под контролем государства", - сказал глава ФГИ на брифинге в пятницу.

По его словам, правоохранительные органы расследуют деятельность предыдущего менеджмента ОГХК, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, нанесении значительного ущерба компании и государству. "Этот менеджмент через суды пытался восстановиться в руководстве этого стратегического госпредприятия. При этом автоматизированная система Хозяйственного суда Киева 44 раза не могла определить судью. И нашлась судья Зеленина, которая наложила абсолютно незаконное обеспечение, чтобы остановить решение ФГИ о смене менеджмента. Но Фонд сегодня активно работал, чтобы обеспечить контроль государства. Силовые ведомства работали и будут продолжать работать над теми самыми фигурантами, и возможно, что найдутся еще и новые", - констатировал Сенниченко.

Заместитель главы ФГИ Сергей Игнатовский пояснил, что бывший менеджмент ОГХК подал иск в суд (о восстановлении в должности - ИФ), и судья Хозяйственного суда Киева Зеленина своим определением приостановила приказ Фонда о смене руководства на время рассмотрения данного иска. При этом судья фактически отменила кадровое решение ФГИ.

По слова Игнатовского, несмотря на то, что подобная практика обеспечения исков, которые в том или ином порядке легализуют истцов как руководителей предприятий, давно признана незаконной, судья Зеленина все же вынесла такое определение, после чего бывший менеджмент ОГХК пришел в офис и пытался осуществлять управление компанией.

В свою очередь ФГИ принял ряд действий в ответ на попытки экс-менеджмента установить контроль над госпредприятием. В частности, опротестовано определение судья, направлено заявление в ГБР о совершении преступления судьей, направлено заявление в Высший совет правосудия относительно нарушения судьей процессуальных норм и судейской этики. ФГИ также обратился в Офис противодействия рейдерству при Минюсте.

"Также нами будет подано заявление в СБУ. В последнее время мы сталкиваемся с ожесточенным сопротивлением предыдущих руководителей компаний, которых мы меняем на других, относительно выполнения решений ФГИ. Со своей стороны мы будем принимать все возможное и все законное для противодействия таким намерениям. Надеемся, и правоохранительная система более мощно включится. Инициируем уголовные производства в отношении тех, кто сегодня пришел в офис. Чтобы в будущем госкомпании перестали быть объектом интересов группировок и начали работать в пользу государства", - сказал замглавы ФГИ.

Как сообщалось, ранее Сенниченко обвинил бывшего первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко в рейдерском захвате компании.

"Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А.Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией", - говорилось в заявлении главы ФГИ в пятницу.

При этом Сенниченко отметил, что ОГХК - это флагман большой приватизации, на приобретение которого есть 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира.

"Исторически эта компания была питомником коррупции, по отношению к предыдущему менеджменту возбуждено несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около $13 млн. Фонд госимущества вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию. Государство есть. Инвестиции должны работать на Украину", - подчеркнул глава ФГИ.

ФГИ приказом от 19 февраля этого года назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников - Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании - важный шаг в подготовке объекта к "большой приватизации".

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив на его место независимого финансового консультанта Питера Дэвиса, который в 1994-1998 годах работал в Glencore в Москве финансовым контроллером. В послужном списке Дэвиса работа в Киеве в Central European Media Enterprises региональным CFO в 2002-2005 годах, финансовым консультантом Scythian Limited в 2005-2013 годах и в Oriel Ventures Limited в 2016-2017 годах.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финансовым директором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

"Новой команде предстоит провести аудит компании и вместе с советником по приватизации BDO&KPMG Baker McKenzie подготовить полное раскрытие информации о компании. Вопросам чрезвычайной важности является восстановление доверия к учреждению. Доверия не к словам, а к реальным действиям нового менеджмента, позволит государству получить справедливую цену за компанию и привлечь компетентных инвесторов, которые приведут ее к успеху", - прокомментировал эти кадровые изменения Сенниченко.

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен Михаил Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе вр.и.о. – Питер Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – с лета этого года в связи с коронакризисом и карантином.. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. ФГИ уже сообщил об интересе к предприятию свыше 15 потенциальных покупателей.