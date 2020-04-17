Экономика

13:51 17.04.2020

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa завершил покрытие всего Киева

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Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa завершил покрытие столичного жилого массива Академгородок, таким образом обеспечив покрытие всего Киева, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Raketa отмечает, что услугами сервиса уже могут воспользоваться и жители сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка, г. Вишневое, ряда других населенных пунктов в периферии Киева.

Кроме того, в апреле Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов. К настоящему времени уже подключены магазины сети "Ашан" и "Фора", доставка из которых возможна в столице и пригороде.

Помимо Киева, сервис полностью покрыл города Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Винница, включая некоторые населенные пункты в периферии и правый берег Запорожья.

По данным компании, Raketa сотрудничает более чем с 1,5 тыс. кафе, ресторанов, из которых в период карантина продолжают работу свыше 1,2 тыс. заведений.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение.

В компании заверяют: в условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков.

Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки: для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, а курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года.

Теги: #киев #raketa #доставка
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