Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa завершил покрытие всего Киева
Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa завершил покрытие столичного жилого массива Академгородок, таким образом обеспечив покрытие всего Киева, сообщила пресс-служба компании в пятницу.
Raketa отмечает, что услугами сервиса уже могут воспользоваться и жители сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка, г. Вишневое, ряда других населенных пунктов в периферии Киева.
Кроме того, в апреле Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов. К настоящему времени уже подключены магазины сети "Ашан" и "Фора", доставка из которых возможна в столице и пригороде.
Помимо Киева, сервис полностью покрыл города Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Винница, включая некоторые населенные пункты в периферии и правый берег Запорожья.
По данным компании, Raketa сотрудничает более чем с 1,5 тыс. кафе, ресторанов, из которых в период карантина продолжают работу свыше 1,2 тыс. заведений.
Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение.
В компании заверяют: в условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков.
Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки: для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, а курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.
Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года.