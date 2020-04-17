Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

Украинский бизнес продолжает оказывать поддержку в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выделяя средства благотворительным фондам, самостоятельно закупая медицинскую аппаратуру и защиту для медперсонала или оказывая помощь людям из групп риска.

Украинская аграрная группа "Кернел" на борьбу с пандемией коронавируса в Украине уже направила 150 млн грн. Их них 55 млн грн в общенациональный фонд для обеспечения нужд Министерства здравоохранения, еще 95 млн грн на обеспечение больниц Полтавской и Кировоградской областей.

По информации "Кернел", для нужд медучреждений было закуплено 238 единиц необходимого оборудования, 147 тыс. ед. медикаментов, 808 тыс. средств индивидуальной защиты врачей и более 20 тыс. ед. дезинфицирующих средств.

Кондитерская корпорация Roshen потратила 80 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19 по состоянию на 14 апреля. Из указанных средств 10 млн грн пошли на закупку и доставку передвижных рентген-аппаратов, 60,2 млн грн - стерильных защитных костюмов для медработников, 2,4 млн грн - защитные очки и маски для медперсонала и защитные средства для военнослужащих. На продуктовые наборы для пожилых людей было направлено 5,63 млн грн. Около 1 млн грн корпорация потратила на защитные средства для сотрудников. Всего на закупку защитных костюмов для медработников корпорация Roshen планирует выделить около 90 млн грн.

Агропромхолдинг "Астарта" выделил 23 млн грн 36 больницам в семи областях Украины. На эти средства были закуплены, в частности, 35 аппаратов ИВЛ, пять кислородных концентраторов, один дефибриллятор, 900 кислородных масок, два монитора пациента, два прибора для лабораторных исследований и др.

Компания P&G в Украине направила 4 млн грн на борьбу с распространением коронавируса. P&G недавно обеспечил грант на финансирование Красного Креста Украины на $100 тыс. через европейский офис компании. Через благотворительный фонд "Каритас Украина" он передал свою продукцию в больницы. В частности, недавно было отгружено 7 тонн Fairy на нужды учреждений, где лечатся пациенты с COVID-19. Также P&G передала 100 тыс. подгузников Pampers через UNICEF в Украине в роддомы.

Помимо этого, компания решила отказаться от налоговых льгот для своих предприятий в Борисполе и Покрове.

Компания "Данон" в Украине в рамках борьбы с пандемией в Украине в течение апреля-мая 2020 года в городах присутствия (Киев, Кременчуг, Херсон) передаст врачам 10 тонн молочной и кисломолочной продукции собственного производства врачам и выделит 500 тыс. грн на закупку средств защиты для них и экспресс-тестов.