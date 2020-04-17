Экономика

13:15 17.04.2020

ФГИ заявляет о рейдерском захвате офиса ОГХК в Киеве

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ФГИ заявляет о рейдерском захвате офиса ОГХК в Киеве

Фонд государственного имущества Украины заявляет о попытке рейдерского захвата офиса госпредприятия АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в столице.

"Срочно! Сейчас происходит рейдерский захват ГП "Объединенная горно-химическая компания"! Призываем журналистов на место происшествия: Киев, ул.Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк")", – сообщил Фонд в Facebook.

Как сообщалось, ФГИ приказом от 19 февраля этого года назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников - Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании - важный шаг в подготовке объекта к "большой приватизации".

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив на его место независимого финансового консультанта Питера Дэвиса, который в 1994-1998 годах работал в Glencore в Москве финансовым контроллером. В послужном списке Дэвиса работа в Киеве в Central European Media Enterprises региональным CFO в 2002-2005 годах, финансовым консультантом Scythian Limited в 2005-2013 годах и в Oriel Ventures Limited в 2016-2017 годах.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финансовым директором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

"Новой команде предстоит провести аудит компании и вместе с советником по приватизации BDO&KPMG Baker McKenzie подготовить полное раскрытие информации о компании. Вопросам чрезвычайной важности является восстановление доверия к учреждению. Доверия не к словам, а к реальным действиям нового менеджмента, позволит государству получить справедливую цену за компанию и привлечь компетентных инвесторов, которые приведут ее к успеху", - прокомментировал эти кадровые изменения Сенниченко.

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен Михаил Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе вр.и.о. – Питер Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.).

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – с лета этого года в связи с коронакризисом и карантином.. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. ФГИ уже сообщил об интересе к предприятию свыше 15 потенциальных покупателей.

Теги: #фги #огхк #рейдерство
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