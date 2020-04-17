UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса
Почти все страны мира ввели ограничения на поездки, включая их полный запрет, чтобы сдерживать распространение коронавируса, следует из доклада Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"В последние годы мы наблюдали тенденцию к упрощению въезда для иностранных туристов, к большей открытости стран. COVID-19 резко прервал это. Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире или 209 стран ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию. Около 90 направлений полностью или частично закрыли свои границы для туристов, а еще 44 - закрыли границы для граждан из определенных стран, например, Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана", - отмечает UNWTO.
По данным организации, с января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Среднего и Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, в то время как в Европе доля стран, закрывших границы составляет 93%, в Северной и Южной Америке - 92%.
По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, COVID-19 повлиял на путешествия и туризм, как ни одно другое событие в истории. "Власти стран ставят здравоохранение на первое место, вводя ограничения на поездки. Однако приостановка туризма влечет за собой сокращение числа рабочих мест, а достигнутый устойчивый экономический рост может сойти на нет. Поэтому мы призываем правительства постоянно пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, когда путешествия станут безопасны", - заявил он.