Экономика

13:01 17.04.2020

UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

2 мин читать
UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

Почти все страны мира ввели ограничения на поездки, включая их полный запрет, чтобы сдерживать распространение коронавируса, следует из доклада Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В последние годы мы наблюдали тенденцию к упрощению въезда для иностранных туристов, к большей открытости стран. COVID-19 резко прервал это. Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире или 209 стран ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию. Около 90 направлений полностью или частично закрыли свои границы для туристов, а еще 44 - закрыли границы для граждан из определенных стран, например, Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана", - отмечает UNWTO.

По данным организации, с января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Среднего и Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, в то время как в Европе доля стран, закрывших границы составляет 93%, в Северной и Южной Америке - 92%.

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, COVID-19 повлиял на путешествия и туризм, как ни одно другое событие в истории. "Власти стран ставят здравоохранение на первое место, вводя ограничения на поездки. Однако приостановка туризма влечет за собой сокращение числа рабочих мест, а достигнутый устойчивый экономический рост может сойти на нет. Поэтому мы призываем правительства постоянно пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, когда путешествия станут безопасны", - заявил он.

Теги: #туризм #поездки #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 17.04.2020
У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

12:23 17.04.2020
В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

12:13 17.04.2020
Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

12:01 17.04.2020
Рынки акций Европы растут на новостях об успешном тестировании препарата от коронавируса

Рынки акций Европы растут на новостях об успешном тестировании препарата от коронавируса

11:55 17.04.2020
В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

11:41 17.04.2020
На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот" – социсследование

На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот" – социсследование

11:29 17.04.2020
ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

11:08 17.04.2020
В РФ за сутки выявлено 4,069 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 32,007 тыс. человек - информцентр

В РФ за сутки выявлено 4,069 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 32,007 тыс. человек - информцентр

11:06 17.04.2020
Лагард предупредила о резком спаде в еврозоне, не берется прогнозировать масштаб рецессии

Лагард предупредила о резком спаде в еврозоне, не берется прогнозировать масштаб рецессии

10:59 17.04.2020
УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

Украина может получить первый транш от МВФ в размере до $2 млрд в конце мая - Гетманцев

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

ПОСЛЕДНЕЕ

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

Арендаторы "на карантине" должны оплатить только коммунальные услуги, могут договориться об отмене аренды – ТПП

"Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову за средства ЕИБ

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

Украинский ИТ-бизнесмен увеличил призовой фонд онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12\12

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА