Экономика

12:36 17.04.2020

ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

2 мин читать
ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% – консенсус-прогноз Минэкономики

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - указывается в прогнозе.

Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.

Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$ в 2020 году, на конец года прогнозируется 29,5 грн/$, тогда как среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 30 грн/$, на конец года - 30,75 грн/$.

"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций - оно составит 14,8%", - отмечается в прогнозе.

Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.

Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м - 9,1%.

При этом реальная среднемесячная зарплата в 2-20 году сократится на 13,9% с дальнейшим восстановлением роста на 3,2% в 2021 году.

Дефицит счете текущих операций в текущем году составит $3,9 млрд, в следующем - $4 млрд, или 2,8% ВВП и 2,6% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.

Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 7,9%, импорт - на 12,2%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.

Теги: #прогноз #ввп #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 16.04.2020
Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

19:23 16.04.2020
Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность на фоне высокой волатильности реального ВВП – аналитик Concorde Capital

Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность на фоне высокой волатильности реального ВВП – аналитик Concorde Capital

11:46 16.04.2020
В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

08:57 16.04.2020
В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра 17–22 м/с

В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра 17–22 м/с

20:15 14.04.2020
Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

18:56 14.04.2020
Украина может потерять до 4% ВВП, лишив поддержки креативную индустрию в период карантина – нардеп Ткаченко

Украина может потерять до 4% ВВП, лишив поддержки креативную индустрию в период карантина – нардеп Ткаченко

15:38 14.04.2020
МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

12:18 14.04.2020
Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

11:51 14.04.2020
АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

10:21 14.04.2020
В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

Украина может получить первый транш от МВФ в размере до $2 млрд в конце мая - Гетманцев

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

ПОСЛЕДНЕЕ

UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

Рынки акций Европы растут на новостях об успешном тестировании препарата от коронавируса

Арендаторы "на карантине" должны оплатить только коммунальные услуги, могут договориться об отмене аренды – ТПП

"Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову за средства ЕИБ

Лагард предупредила о резком спаде в еврозоне, не берется прогнозировать масштаб рецессии

УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

Украинский ИТ-бизнесмен увеличил призовой фонд онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА