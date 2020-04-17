УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

"Укрзализныця" закупила 10 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и передает их в ведомственные больницы с целью предварительного тестирования на коронавирус работников с симптомами COVID-19.

"Все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов. Кроме того, сформирован резерв в объеме 6 тыс. экспресс-тестов. В то же время "Укрзализныця" уже закупила более 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и т.п.", - сообщается на сайте компании в пятницу.

Помимо этого "Укрзализныця" ежедневно оперативно мониторит ситуацию с заболеванием железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения COVID-19.

По состоянию на 16 апреля 1,114 тыс. железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, 50 из них - с пневмонией.

По оперативным данным УЗ, среди железнодорожников подтверждено 33 случая COVID-19.

Службы закупок структурных подразделений "Укрзализныци" планируют покупку еще более 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

В компании создана специальная комиссия по реагированию на выявление случаев инфицирования работников, которая принимает меры по предотвращению распространения коронавируса. Комиссия, в частности, отвечает за изоляцию больных и их контактных лиц, а также за дезинфекцию помещений.