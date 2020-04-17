Экономика

10:44 17.04.2020

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

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Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта в пятницу опустилась ниже $19 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 КВ опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,87 за баррель, оставшись на уровне предыдущей сессии - минимальном с 7 февраля 2002 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $27,95 за баррель, что на $0,13 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Теги: #нефть #цена
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