Украинский ИТ-бизнесмен увеличил призовой фонд онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн

Украинский ИТ-бизнесмен-соучредитель международной ИТ-компании Lucky Labs, партнер Cyprus IT Forum и инвестор RefaceAI Сергей Токарев увеличил призовой фонд национального онлайн-конкурса проектов и идей, направленных на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев во время карантина, на 1 млн грн до 5 млн грн.

Жюри челленджа активно знакомятся с 22 финалистами конкурса и определяет, в какой именно поддержке нуждается каждый из них - экспертной, маркетинговой или финансовой.

"Национальный онлайн-челлендж IT-проектов, посвященный борьбе с COVID-19, набирает новые обороты. Призовой фонд #HackCorona in Ukraine увеличился на 1 млн и теперь составляет 5 млн грн. А все потому, что к спонсорам соревнования присоединился Сергей Токарев - предприниматель, партнер Cyprus IT Forum и инвестор RefaceAI", - отмечается в сообщении в телеграм-канале Министерства цифровой трансформации.

После общения с жюри финалистов #HackCorona in ждут менторские сессии с экспертами, которые дадут им советы по развитию проектов.

Как сообщалось, в онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал.

Онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine - национальный конкурс проектов/идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев во время карантина.