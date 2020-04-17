Экономика

09:31 17.04.2020

Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

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Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу: Brent продолжает дорожать, в то время как WTI дешевеет.

Некоторую поддержку рынку, возможно, оказывают новости о том, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло, отмечают эксперты. Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 КВ составляет $28,35 за баррель, что на $0,53 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на 0,5%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,18 (0,91%) - до $19,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена осталась минимальном уровне с 7 февраля 2002 года.

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго РФ, опубликованное по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Потенциальный подъем цен на нефть будут ограничивать сохраняющиеся опасения трейдеров относительно того, что планируемое сокращение добычи не сможет компенсировать падение спроса на нефть во втором квартале текущего года в условиях пандемии коронавируса, отмечают эксперты AxiCorp.

Согласно прогнозу ОПЕК, обнародованному накануне, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем го

Теги: #цены #нефть
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