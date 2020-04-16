До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

До введения карантинных мер из-за распространения коронавируса украинский бизнес улучшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 5,1% с 7% в начале года и укрепления курса гривни до 26,01 грн/$1 с 27,43 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) с 4 февраля по 4 марта 2020 года, бизнес более сдержано ожидал рост объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Так, почти 30,8% (37,6% кварталом ранее) респондентов ожидали увеличение этого показателя, еще 48,7% (45,5%) считали, что они останутся на том же уровне.

По данным опроса, деловая активность украинских предприятий снизилась до умеренного уровня на фоне сокращения индекса деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев до 110,5% с 112% кварталом ранее.

Уточняется, что снижение ИДО было незначительным благодаря высоким оценкам бизнеса по общим объемам реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния предприятий.

Опрос свидетельствует, что доля компаний, ожидающих улучшения своего финансово-экономического состояния в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 27,6% с 28% в прошлом квартале, а прогнозирующих ухудшение -- увеличилась до 10,8% с около 10%. Регулятор отметил, что у всех опрошенных предприятий, кроме секторов водоснабжения, прогнозы оптимистичные, а наивысшие – у добывающей промышленности.

Согласно отчету, доля компаний, ожидающих роста объемов продаж в течение следующего года сократилась на 0,4 процентных пункта (п.п.) - до 36,2% после стремительного роста кварталом ранее, а число компаний, прогнозирующий спад, увеличилось на 0,1 п.п. – до 13,2%. В частности, положительные прогнозы давали респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения, а наибольший рост ожидали компании торговли.

В отчете указано, что четвертый месяц подряд наблюдается нисходящая динамика ожиданий как по инвестрасходам на проведение строительных работ, так и по инвестрасходам на машины, оборудование и инвентарь в последующие 12 месяцев до 2,4% с 4,7% кварталом ранее и до 14,1% с 14,7% соответственно.

По данным опроса, немного возросла доля предприятий, планирующих сокращение персонала в ближайшие 12 месяцев, - до 21% с 18,5% кварталом ранее, при этом количество респондентов, ожидающих роста числа сотрудников, также увеличилось до 17,4% с 16,9%. Наиболее оптимистично были настроены предприятия строительства, а негативно – сельскохозяйственные компании.

Вместе с тем, до введения коронавирусных мер уменьшилось количество компаний, планирующих поднять зарплаты своим работникам на протяжении следующих 12 месяцев до 63,4% с 69,2% в начале года, и увеличилось число предприятий, ожидающих снижения показателя – до 2,7% с 2,2%.

Опрос демонстрирует, что в первом квартале увеличилась доля компаний, планирующих привлекать кредиты на протяжении следующих 12 месяцев до 44,4% с 41,9% по результатам предыдущего опроса. Уточняется, что возросло количество предприятий, готовых брать кредиты в гривне до 78,2% с 75,7% в начале года.

По оценкам предприятий, основными факторами, сдерживающими их развитие, является недостаточный спрос, а также недостаток квалифицированных работников.

"Как свидетельствуют последние более высокочастотные опросы предприятий Национальным банком, настроения бизнеса после введения карантинных мероприятий существенно и резко ухудшились. Так по итогам марта ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился на 5,4. п.п. до отметки 45,8. Значение индекса, ниже 50 пунктов, сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса", - говорится в комментарии регулятора к опросу.

В опросе деловых ожиданий приняли участие 681 предприятие из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,5% – компании перерабатывающей промышленности, 17,6% – оптовой торговли, 15% – сельского хозяйства, 13,4% – транспорта и связи, 6,8% – добывающей промышленности, 4,6% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 3,5% – розничной торговли, 2,9% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.

Как сообщалось, ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.