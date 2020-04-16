Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12\12

Экс-премьер-министр Украины (2016-19) Владимир Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей, которая предусматривает введение на 12 месяцев ежеквартального графика выплат начисленных платежей на уровне 25%-50%-75% -100% и погашение остатка платежей в следующие 12 месяцев. По мнению политика, это позволит не только поддержать работающие предприятия и сохранить рабочие места, но и восстановить экономические процессы в стране после жесткого карантина.

В эфире телеканала "Украина 24" Гройсман отметил, что его предложение является вполне реальным для выполнения.

"Сейчас у предприятий возникает проблема уплаты налогов. Мое предложение - сделать программу "12\12". Первый год после карантина - дать возможность платить налоги ежеквартально на уровне 25% от налогов, которые должны платить (а далее - 50%, 75% и 100%). Это позволит снизить налоговую нагрузку. А следующие 12 месяцев - возвращать оставшееся равными частями", - сказал он.

"Это поддержка для предприятий, чтобы они смогли сохранить занятость. Остановленное предприятие будет стоить в разы дороже", - отметил экс-премьер.

Гройсман отметил, что именно такое решение находится в плоскости предложений, которые уже высказывал политик. Речь о "нулевых" кредитах для поддержки бизнеса в случае сохранения занятости, выплатах на уровне минимальной зарплаты для потерявших работу, а также дополнительная доплата на уровне 22% (уровне ЕСВ) для работников магазинов, аптек, заправок и т.п.

При этом экс-премьер назвал источники средств, которые могут обеспечить выплаты и поддержать финансовую систему страны. "Международный валютный фонд - раз, Всемирный банк - два, ЕС - три. Мы ассоциированный член ЕС, но инструменты сотрудничества (с ЕС) используются сегодня неэффективно", - добавил Гройсман.