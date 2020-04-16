Экономика

20:22 16.04.2020

Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

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Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал Национальный банк разработать нормативные акты к закону о финансовом мониторинге, который должен вступить в силу 28 апреля, свидетельствует текст соответствующего депутатского обращения, которое парламентарий разместил на Facebook в четверг.

"Обратился к Национальному банку Украины, с вопросом о готовности проектов нормативных актов для реализации требований закона рынком", - прокомментировал глава профильного комитета.

В обращении он констатировал отсутствие "каких-либо проектов нормативно-правовых актов регулятора относительно реализации норм закона". По его мнению, это грозит невозможностью выполнить букву закона - с одной стороны, и применением штрафов к учреждениям - с другой.

"Внимание к ситуации вызвано высокой тревогой субъектов первичного мониторинга в связи с невозможностью ведения деятельности после вступления в силу закона из-за отсутствия необходимых инструкций и правил со стороны НБУ", - пояснил Гетманцев.

Народный депутат призвал НБУ дать официальные разъяснения и провести открытые консультации с представителями банковских и небанковских финучреждений относительно порядка реализации норма закона, предоставить информацию о срока приведения субъектами первичного финмониторинга своих внутренних документов в соответствие с требованиями закона.

Помимо этого, НБУ должен определить сроки, с какого момента он как субъект государственного финмониторинга будет применять соответствующие меры, указал Гетманцев.

В то же время 15 апреля НБУ сообщил, что разработал для банков модели дистанционной верификации и идентификации клиентов, как это предполагает закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (предусмотрено, что идентификация и верификация банком клиента не требует его личного присутствия).

Центробанк добавил, что сейчас также разрабатывает аналогичные нормы верификации и идентификации для небанковского финансового сектора.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В частности, закон увеличивает граничные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу - с нынешних 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Аналогично повышается порог валютного контроля по экспортно-импортным операциям.

Согласно закону, в частности, финмониторингу должны подлежать заграничные и внутренние денежные переводы и финансовые операции с наличностью от 400 тыс. грн, а денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, - от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется предоставить информацию о себе и получателе средств, устанавливает закон.

Теги: #нбу #гетманцев
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