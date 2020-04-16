Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,130 грн/$1 после ослабления до 27,275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,11-27,15 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 16 апреля немного укрепился – до 27,22 грн/$1 с 27,23 грн/$1 в среду.

Нацбанк также повысил официальный курс нацвалюты на 17 апреля - до 27,2022 грн/$1 с 27,2219 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке к концу рабочего дня четверга курс гривни вернулся к уровню вечера среды – 27,09-27,44 грн/$1 (купля-продажа).

Некоторые украинские банки в четверг незначительно укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды. Например, monobank – до 27,07-27,38 грн/$1 (с 27,15-27,47 грн/$1 в среду), ПриватБанк – до 27,0-27,4 (с 27,0-27,5 грн/$1), а Райффайзен банк Аваль не пересматривал курс – 26,7-27,5 грн/$1.