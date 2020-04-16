Экономика

19:28 16.04.2020

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,130 грн/$1 после ослабления до 27,275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,11-27,15 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 16 апреля немного укрепился – до 27,22 грн/$1 с 27,23 грн/$1 в среду.

Нацбанк также повысил официальный курс нацвалюты на 17 апреля - до 27,2022 грн/$1 с 27,2219 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке к концу рабочего дня четверга курс гривни вернулся к уровню вечера среды – 27,09-27,44 грн/$1 (купля-продажа).

Некоторые украинские банки в четверг незначительно укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды. Например, monobank – до 27,07-27,38 грн/$1 (с 27,15-27,47 грн/$1 в среду), ПриватБанк – до 27,0-27,4 (с 27,0-27,5 грн/$1), а Райффайзен банк Аваль не пересматривал курс – 26,7-27,5 грн/$1.

Теги: #нбу #гривня_курс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 16.04.2020
Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

13:02 16.04.2020
Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

16:07 14.04.2020
Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

15:48 14.04.2020
Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

10:25 14.04.2020
Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

14:22 13.04.2020
Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

12:34 13.04.2020
Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

18:33 10.04.2020
НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

18:18 10.04.2020
Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке за эту неделю составила $283,2 млн

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке за эту неделю составила $283,2 млн

13:00 10.04.2020
НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

Зеленский подписал закон, который создает единый счет для уплаты налогов

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность на фоне высокой волатильности реального ВВП – аналитик Concorde Capital

Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

WoodMac: недоиспользуемые украинские ПХГ могут помочь рынку ЕС адсорбировать лишний газ до лучших времен

ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

"Укртелеком" сообщает о хищениях и повреждениях более 500 км кабеля за 3 мес.-2020

Зеленский подписал закон, который создает единый счет для уплаты налогов

Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА