Экономика

18:29 16.04.2020

WoodMac: недоиспользуемые украинские ПХГ могут помочь рынку ЕС адсорбировать лишний газ до лучших времен

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Недоиспользуемые мощности украинских подземных хранилищ могли бы помочь европейскому рынку аккумулировать излишки газа до того, как спрос восстановится, полагают аналитики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

На конец марта в ПХГ Европы оставались рекордные 57 млрд куб. м газа. Чтобы вернуть запасы на средний уровень на начало отбора (92 млрд куб. м), континенту нужно закачать лишь 35 млрд кубометров газа. Дополнительно хранилища Европы могут вместить еще 13 млрд куб. м - всего 48 млрд куб. м, чего, конечно недостаточно при избытке предложения трубопроводного и сжиженного газа этим летом.

По мнению аналитиков Wood Mackenzie, одним из способов решения проблемы могло бы стать задействование ресурса украинских ПХГ, общая емкость которых составляет около 31 млрд куб. м активного газа.

Сейчас в них 16 млрд куб. м, и, по оценкам WoodMac, при сохранении темпов закачки на уровне прошлых лет, до конца сезона Украина может накопить в ПХГ 23 млрд куб. м, а оставшиеся 9 млрд куб. м могут быть использованы европейскими трейдерами, при наличии экономической целесообразности. WoodMac оценивают общие расходы на использование украинских хранилищ - с учетом транспортировки в соседние страны - не выше 3,16 евро за МВт ч.

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Интерфакс-Украина
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