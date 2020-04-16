Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

Экс-владелец банков "Финансовая инициатива" и VAB Банк (ВиЭйБи Банк) и собственник агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" (группа ULF) Олег Бахматюк предложил Национальному банку Украины (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов указанных банков, которая дала бы возможность получить 8 млрд грн в течение следующих пяти лет.

Согласно обнародованному обращению на сайте ULF в четверг, Бахматюк выступает за добровольное урегулирование проблемной задолженности путем реструктуризации, что, по его мнению, позволит получить 8 млрд грн, осуществить первый платеж в сумме 1 млрд грн в течение 2020 года, осуществить полную выплату оставшейся суммы в течение следующих пяти лет без отсрочки выплат по телу кредита.

"Такой цивилизованный путь добровольного урегулирования задолженности украинских банков может быть первым положительным примером, который приведет к эффективному финансовому результату, которого, как показывает практика, невозможно достичь другим способом. Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности, МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение, как отвечающее интересам государства", - отметил владелец группы ULF.

По информации на сайте ULF, обращение по урегулированию задолженности коммерческих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах было направлено в Кабинет министров Украины, ФГВФЛ, НБУ и Офис Генерального прокурора.

Как сообщалось со ссылкой на главу ФГВФЛ Светлану Рекрут, одним из приоритетов работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2020 году будет мирное урегулирование с должниками, в настоящий момент Фонд получил одну соответствующую заявку от экс-владельца банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка.