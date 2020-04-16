Экономика

11:44 16.04.2020

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

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Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

Министерство юстиции Украины не видит оснований для взыскания с государственного ПриватБанка миллиардов в пользу братьев Суркисов, поскольку судебное решение об этом отсутствует, говорится в сообщении министерства в Facebook в четверг.

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – говорится в сообщении.

Теги: #суркисы #суркис #приватбанк #минюст
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