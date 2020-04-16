Экономика

10:53 16.04.2020

"Укртелеком" сообщает о хищениях и повреждениях более 500 км кабеля за 3 мес.-2020

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"Укртелеком" сообщает о хищениях и повреждениях более 500 км кабеля за 3 мес.-2020

"Укртелеком" сообщает о продолжающихся хищениях кабелей, несмотря на введенный карантин.

Согласно сообщению пресс-службы оператора в четверг, за январь-март 2020 года зафиксировано почти 2,3 тыс. фактов хищения элементов телекоммуникационной инфраструктуры "Укртелекома". То есть, ежедневно регистрировалось по 25 таких случаев и по 5,7 км украденного или поврежденного кабеля.

Всего за этот период было украдено или повреждено более 500 км кабеля разных типов, медных проводов. Больше всего в Днепропетровской области - около 200 км телекоммуникационной инфраструктуры.

Вместе с тем в компании подчеркивают: учитывая чрезвычайную важность услуг связи для людей в настоящее время, ее работники делают все возможное, чтобы оперативно устранять последствия и обеспечить работу сервисов.

Обо всех случаях хищения и повреждения имущества компания уведомляет правоохранительные органы и реализовывает проекты для защиты собственного имущества. При этом "Укртелеком" считает, что для решения проблемы необходимо усилить ответственность за совершение данного преступления, контролировать пункты приема цветного лома, запретить прием телекоммуникационного кабеля от частных лиц.

"Определенные шаги в этом направлении делаются уже сегодня. Во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 16 апреля будет рассмотрен проект закона, который усиливает ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей (№ 2654). Если новый закон примут, то средний штраф для воров, при соответствующей квалификации преступления по ст. 360 УК, увеличится в разы", - подытоживается в сообщении.

Теги: #воровство #кабель #укртелеком
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