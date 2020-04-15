Экономика

19:07 15.04.2020

"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

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"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") готово выйти на рынок электроэнергии с обновленными предложениями о продаже "зеленой" электроэнергии сразу после вступления в силу постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), позволившего ему в заявке на продажу указывать не минимальную цену в 10 грн/МВт-ч, а ориентироваться на цену атомной электроэнергии в рамках ПСО на уровне 566,7 грн/МВт-ч.

"Постановление регулятора вступает в силу на следующий день после публикации, оно опубликовано сегодня. Так что "Гарантированный покупатель" готовится выйти на торги с обновленным предложением, возможно, уже в ближайшие дни", – сказал интернет-порталу Энергореформа директор ГП Константин Петриковец, комментируя принятое НКРЭКУ постановление от 15 апреля № 791 о внесении изменений в постановление от 8 апреля № 766.

При этом он считает положительным и своевременным это решение регулятора. "Это хорошо для рынка. Это приведет к тому, что не будет таких случаев, когда цена электроэнергии становится нереальной. Это будет предохранителем того, чтобы не было необоснованного падения цен. Ведь был случай, когда ночью цена закрылась на уровне 10 грн за МВт-ч", – отметил Петриковец.

Он затруднился назвать уровень будущих ценовых предложений ГарПока, указав, что "специалисты ГП просчитывают варианты". При этом Петриковец отметил, что ежесуточный объем предложений "зеленой" энергии доходит до 30 тыс. МВТ-ч. и при благоприятных для солнечной и ветровой генерации условиях будет увеличиваться.

В то же время "ГарПок" на своем сайте в среду прокомментировал ценовую ситуацию на "рынке на сутки вперед" с поставкой на 11 апреля, когда средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" составляла 486,98 грн/МВт-ч, а в отдельные часы суток – 10,00 грн/МВт-ч.

По его данным, причинами падения цены были, в частности значительное превышение предложения над спросом (почти в 3,5 раза) и рост объемов в заявках на продажу от других участников рынка по цене 10 грн/МВт-ч.

При этом, "ГарПок" отметил, что объемы самого ГП по цене 10 грн/МВт-ч в отдельные часы суток 11 апреля составляли меньше 6%.

Как сообщалось, НКРЭКУ на период карантина и в течение 30 дней после его завершения разрешила госпредприятию "Гарантированный покупатель" выставлять на продажу на рынке "на сутки вперед" (РСВ) "зеленую" электроэнергию по цене до 566,70 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление №766 "О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19" было принято на заседании комиссии в среду.

В настоящее время, согласно "Порядку покупки гарантированным покупателем электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии" госпредпритие "ГарПок" предлагая на РСВ "зеленую" э/э обозначает минимальную возможную на данном сегменте рынка цену в 10 грн/МВт-ч.

Теги: #рынок #энергетика #электроэнергии
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