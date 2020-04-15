Экономика

18:59 15.04.2020

Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился 27,275 грн/$1 после ослабления до 27,220 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,26-27,29 грн/$1. Дилеры отметили, что гривня упала на открытии межбанка – до 27,3 грн/$1, после чего начала укрепляться и снова ослабилась уже к окончанию торгов.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 15 апреля немного укрепился – до 27,23 грн/$1 с 27,05 грн/$1 во вторник.

Нацбанк также ослабил официальный курс нацвалюты на 16 апреля до 27,2219 грн/$1 с 27,0899 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке к концу рабочего дня среды курс гривни снизился до 27,09-27,45 грн/$1 (купля-продажа) с 27,00-27,38 грн/$1 во вторник.

Украинские банки в среду также ослабили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды. Например, monobank – до 27,15-27,47 грн/$1 (с 27,1-27,4 грн/$1 во вторник), ПриватБанк – до 27,0-27,5 грн/$1 (с 26,95-27,40 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 26,7-27,5 грн/$1 (с 26,5-27,4 грн/$1)

Теги: #курс #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 13.04.2020
Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

11:06 07.04.2020
Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

18:46 01.04.2020
Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

19:17 31.03.2020
Курс гривни на межбанке в последний день марта укрепился до 27,6 грн/$1

Курс гривни на межбанке в последний день марта укрепился до 27,6 грн/$1

19:11 30.03.2020
Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

19:23 27.03.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

19:02 26.03.2020
Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

19:07 25.03.2020
Курс гривни на межбанке в среду снова упал ниже 28 грн/$1, отреагировав на расширение ЧС и продление карантина

Курс гривни на межбанке в среду снова упал ниже 28 грн/$1, отреагировав на расширение ЧС и продление карантина

15:12 23.03.2020
Курс гривни на межбанке к середине дня понедельника упал ниже 28 грн/$1 после стабилизации в пятницу

Курс гривни на межбанке к середине дня понедельника упал ниже 28 грн/$1 после стабилизации в пятницу

20:54 19.03.2020
Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,845 грн/$1, на наличном рынке – до 27,48-28,54 грн/$1

Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,845 грн/$1, на наличном рынке – до 27,48-28,54 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожно-строительная группа RDS готова нарастить штат на 70%

"ГарПок" планирует выйти на рынок с обновленными предложениями цены "зеленой" электроэнергии в ближайшее время

Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта в среду – советник банка

Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА