Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился 27,275 грн/$1 после ослабления до 27,220 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,26-27,29 грн/$1. Дилеры отметили, что гривня упала на открытии межбанка – до 27,3 грн/$1, после чего начала укрепляться и снова ослабилась уже к окончанию торгов.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 15 апреля немного укрепился – до 27,23 грн/$1 с 27,05 грн/$1 во вторник.

Нацбанк также ослабил официальный курс нацвалюты на 16 апреля до 27,2219 грн/$1 с 27,0899 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке к концу рабочего дня среды курс гривни снизился до 27,09-27,45 грн/$1 (купля-продажа) с 27,00-27,38 грн/$1 во вторник.

Украинские банки в среду также ослабили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды. Например, monobank – до 27,15-27,47 грн/$1 (с 27,1-27,4 грн/$1 во вторник), ПриватБанк – до 27,0-27,5 грн/$1 (с 26,95-27,40 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 26,7-27,5 грн/$1 (с 26,5-27,4 грн/$1)