Экономика

18:25 15.04.2020

Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

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Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

Более 90 компаний Днепра и Днепропетровской области, а также зарубежные клиенты и партнеры промышленной компании "Интерпайп" за три недели работы Областного штаба противодействия коронавирусу и деятельности Благотворительного фонда "Відродження регіону" объединили усилия для помощи медикам региона.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компании "Интерпайп" и Фонда в среду, за этот период удалось собрать 6,44 млн грн.

При этом уточняется, что каждый день на счет БФ поступают взносы из разных уголков области, Украины и из-за рубежа. Уже 91 предприятие перечислило средства на борьбу с коронавирусом, из них напрямую на счет фонда поступило 4,59 млн грн. Еще одна компания самостоятельно закупает медицинское оборудование на сумму 1,5 млн грн. В стороне не остались и жители области – 70 физлиц перечислили в общей сложности 345,9 тыс. грн.

"Когда перед областью возникла угроза эпидемии, наша компания сразу присоединилась к борьбе против коронавируса. При сотрудничестве с мэром Новомосковска Виктором Литвищенко мы закупаем и передаем медицинские средства в Центральную городскую больницу Новомосковска. В свою очередь финансовая поддержка фонда – это важное звено для обеспечения неотложной потребности всей области и борьбы с распространением вируса", - подчеркнул директор компании "Югтрансстройкомплект" Владимир Синяговский, которая направила в фонд 500 тыс. грн.

На перечисленные средства закуплены и переданы в больницы Днепра, Никополя, Новомосковска и Першотравенска несколько партий медицинских СИЗ (защитные щитки и очки, медицинские шапочки, бахилы), тысячи единиц расходных материалов (систем переливания растворов и катетеров), сотни литров антисептика, а также дезинфицирующие средства и пневматические распылители для них. На сегодня подписаны контракты на закупку других необходимых материалов.

Благотворительный фонд "Відродження регіону" основан по инициативе компании "Интерпайп", его основная задача - объединить промышленные компании в борьбе против коронавируса в Днепропетровской области.

"С подобной ситуацией сложно справиться отдельному коллективу, компании или даже правительству страны. У разных компаний есть разные компетенции и ресурсы, их нужно объединять, чтобы преодолеть коронавирус быстрее и эффективнее. Даже конкурирующие фармацевтические компании объединяются, чтобы разработать вакцину и победить вирус. Нам нужны совместные усилия. Мы давно сотрудничаем с "Интерпайпом" и видим, как эта компания работает, поэтому решили поддержать инициативы фонда", – прокомментировал ситуацию генеральный директор и основатель IT-Enterprise Олег Щербатенко, перечислившей 200 тыс. грн.

В свою очередь директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов пояснил, что компания координирует работу фонда, сотрудничает с областным и городскими штабами и закупает необходимые материалы. Кроме того, "Интерпайп" совместно с фондами Виктора и Елены Пинчук выделил 114 млн грн на борьбу с эпидемией в Украине и области.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #коронавирус #интерпайп #благотворительность #днепропетровская_область
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