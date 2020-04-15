Экономика

18:09 15.04.2020

Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта в среду – советник банка

3 мин читать
Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта в среду – советник банка

Подтверждение апелляционным судом определения Печерского райсуда от 25 февраля этого года, которым в споре ПриватБанка с семейством Суркисов от 2017 года разъяснена обеспечительная мера о выполнении депозитных договоров с ними как выплата тела депозитов и процентов по ним, повышает риски для банка, сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

"Учитывая, что определение есть, госисполнитель придет его исполнять. За невыполнение грозят штрафы и уголовное производство", – отметил советник.

Он пояснил, что речь идет о депозитах связанных с Суркисами компаний в кипрском филиале ПриватБанка, и окончательное решение по их сути отсутствует. Пожидаев отметил, что по правовой логике основным является решение в судах Кипра, где истцы пытаются взыскать эти средства, однако параллельно идут судебные споры и в Украине, окончательное решение которых по сути отсутствует.

Советник напомнил, что в 2017 году Печерский райсуд принял определение об обеспечении иска, которым обязал банк исполнять условия депозитных договоров, тогда как банк считает, что де факто они были исполнены в 2016 году при национализации банка, когда с ними были осуществлены операции bail-in.

Пожидаев уточнил, что банк просил суд разъяснить это определение, однако в 2020 году судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый разъяснил его по поданному в октябюре 2019 года ходатайству госисполнителя.

Советник ПриватБанка считает, что в этом разъяснении оставлены без внимания ряд других важных аспектов: какое тело и проценты, на какую дату.

Он также подчеркнул, что данный спор является неимущественным, то есть речь не идет о прямом списании средств, а о побуждении банка к действиям по выплате депозитов.

Юрист банка сообщил, что банк будет добиваться прекращения исполнительного производства и отказался от других комментариев будущих действий банка, сославшись на стратегию защиты.

Пожидаев уточнил, что в ходе апелляционного слушания представлявший Кабмин Минюст полностью принял правовую позицию банка.

Он также допустил, что после такого вердикта апелляционного суда могут появиться подобные обеспечительные претензии к банку со стороны других истцов.

Министр юстиции Денис Малюська, раскритиковавший ранее работу юридических советников банка, считает, что вердикт апелляционного суда в среду никак не повлиял на суть дела. "Суть – их (Суркисов – ИФ) шансы на 7 ярдов (млрд грн) за три года не изменились".

"Не существует судебного решения о взыскании этих средств с Привата. Там все немного сложнее", – подчеркнул глава Минюста. По мнению Малюськи, получат Суркисы средства или нет "зависит от ПриватБанка".

Ранее адвокат Суркисов утверждал, что в декабре 2016 года Окружной суд Никосии удовлетворил заявление шести оффшоров Суркисов и запретил ПриватБанку уменьшать, занижать, отчуждать, обнулять, переводить, обременять и видоизменять кредитные остатки на их банковских счетах по состоянию на 16 декабря 2016 года (до процедуры bail-in), которое позже было оставлено без изменений апелляционным судом.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд #советник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 15.04.2020
Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

17:55 15.04.2020
Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

16:14 15.04.2020
Печерский суд отказал в отводе судьи, который избирает меру пресечения Черновол

Печерский суд отказал в отводе судьи, который избирает меру пресечения Черновол

16:11 15.04.2020
Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

15:33 15.04.2020
В суд передано ходатайство о заключении под стражу генерал-майора СБУ Шайтанова

В суд передано ходатайство о заключении под стражу генерал-майора СБУ Шайтанова

15:21 15.04.2020
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

11:28 15.04.2020
Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

11:04 15.04.2020
Черновол сообщила, что по итогам суда "полностью свободна"

Черновол сообщила, что по итогам суда "полностью свободна"

19:44 14.04.2020
Все депутаты "Евросолидарности" готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

Все депутаты "Евросолидарности" готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

18:23 14.04.2020
Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА