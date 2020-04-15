Экономика

17:55 15.04.2020

Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

1 мин читать
Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

Украинцы с начала текущей недели в среднем ежедневно проводили 1,3 млн операций по снятию наличных с банкоматов государственного ПриватБанка (Киев), что в 2,1 раза меньше аналогичного показателя в начале марта (2,7 млн операций), сообщила пресс-служба банка в среду.

Согласно статистике финучреждения, на этой неделе клиенты ПриватБанка в среднем ежедневно проводили не более 190 тыс. операций в кассах банков, в том числе 31 тыс. – по снятию наличных с карт, тогда как в начале марта эти показатели составляли 480 тыс. и 137 тыс. операций соответственно.

Вместе с тем количество безналичных платежей клиентов банка в торговой сети и интернет-магазинах осталось на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.

Теги: #банкоматы #приватбанк #наличные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 15.04.2020
Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта в среду – советник банка

Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта в среду – советник банка

16:11 15.04.2020
Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

15:21 15.04.2020
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

17:36 14.04.2020
ПриватБанк вернет комиссию за купленные на период карантина ж/д билеты

ПриватБанк вернет комиссию за купленные на период карантина ж/д билеты

15:17 14.04.2020
ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правэкс Банк и Кредобанк ввели "кредитные каникулы" для физлиц

ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правэкс Банк и Кредобанк ввели "кредитные каникулы" для физлиц

18:28 13.04.2020
Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

16:06 13.04.2020
Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

Суд перенес рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам на 15 апреля – банк

12:34 13.04.2020
Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

Верховный суд назначил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на 27 апреля – НБУ

12:20 13.04.2020
Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

Представители ПриватБанка и Минфина допущены к рассмотрению апелляции на определение суда о выплате баком более $250 млн Суркисам

20:19 07.04.2020
Суд отложил рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком $250 млн Суркисам на неопределенный срок – банк

Суд отложил рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком $250 млн Суркисам на неопределенный срок – банк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам – банк

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

Средства на борьбу с коронавирусом перечислили более 90 компаний Днепропетровской области и зарубежные партнеры "Интерпайпа"

Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА