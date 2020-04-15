Украинцы в период карантина стали вдвое реже снимать наличные в банкоматах – данные ПриватБанка

Украинцы с начала текущей недели в среднем ежедневно проводили 1,3 млн операций по снятию наличных с банкоматов государственного ПриватБанка (Киев), что в 2,1 раза меньше аналогичного показателя в начале марта (2,7 млн операций), сообщила пресс-служба банка в среду.

Согласно статистике финучреждения, на этой неделе клиенты ПриватБанка в среднем ежедневно проводили не более 190 тыс. операций в кассах банков, в том числе 31 тыс. – по снятию наличных с карт, тогда как в начале марта эти показатели составляли 480 тыс. и 137 тыс. операций соответственно.

Вместе с тем количество безналичных платежей клиентов банка в торговой сети и интернет-магазинах осталось на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.