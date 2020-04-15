Ряд ВИЭ отказываются выполнять диспетчерские команды по обеспечению безопасности энергосистемы – "Укрэнерго"

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" констатирует нарушение некоторыми производителями электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) своих обязанностей по выполнению диспетчерских команд, направленных на обеспечение операционной безопасности энергетической системы страны.

Согласно заявлению на сайте НЭК, соответствующие случаи невыполнения ВИЭ-объектами команд "Укрэнерго" относительно снижения объемов производства были зафиксированы 5, 9, 11 и 12 апреля в Южном, Южно-западном, Западном и Центральном регионах.