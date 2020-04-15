Экономика

15:19 15.04.2020

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

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Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Общее число зарегистрированных безработных в Киеве возросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 13,5 тысяч человек, заявил директор Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) Виктор Билыч.

"Общее число безработных, зарегистрированных на данный момент (в Киеве - ИФ) составляет более 13,5 тысяч человек. Это на 60% больше чем в аналогичный период 2019 года", - заявил Билыч на брифинге в среду.

По словам директора городского центра занятости, самыми крупными категориями из числа безработных в столице в настоящее время являются: 22% - бывшие работники в сфере торговли, 13% - бывшие работники сферы госуправления, 11% - бывшие работники финансовой и страховой сферы, 9% - сотрудники предприятий перерабатывающей промышленности.

"В сравнении с предыдущим годом численность бывших работников сферы временного размещения и организации питания возросла почти в 3 раза, строительной отрасли - почти в 2 раза, сферы услуг - в 1,9 раза, административная деятельность, торговля и сферы развлечений и отдыха - в 1,7 раза, предприятия перерабатывающей промышленности, транспорта, госуправления на этот период в полтора раза превышают показатели прошлого года", - рассказал Билыч.

Он отметил, что с января месяца киевские работодатели разместили около 8 тысяч вакансий, что на 34% меньше, чем в 2019 году.

"На одну вакансию в Киеве сегодня претендуют в среднем два человека, если брать так называемый метод соотношения. Как правило, в Киеве больше чем один к одному в предыдущие периоды не было", - говорит руководитель КГЦЗ.

Наибольшая конкуренция за получение вакансии наблюдается в сфере управления - тут на одно место претендует сразу 18 безработных. Наименьшее количество претендентов на должности квалифицированных работников с инструментом, представителей самых простых профессий и лиц без профессий.

Теги: #киев #кадры #занятость #безработица
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