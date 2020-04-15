Экономика

15:11 15.04.2020

Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

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Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

ООО "Новус Украина" (Киев), управляющее сетью гипер- и супермаркетов Novus и входящее в литовскую инвестгруппу BT Invest, запустило услугу доставки продуктов через сервис Glovo в Киеве и Вишневом, планирует масштабировать услугу на другие города.

Согласно сообщению на сайте ритейлера, доставка осуществляется из всех супермаркетов Novus в радиусе двух километров.

Novus также открыл новый магазин площадью 2 тыс. кв. м в с. Новые Петривцы (Киевская обл.), сообщила компания UTG во вторник.

Как сообщалось, "Новус Украина" планирует в 2020 году открыть 8-10 новых торговых точек в Киеве и области.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на 15 апреля 2020 года сеть насчитывает 45 объектов общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.

Теги: #glovo #новус #доставка
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