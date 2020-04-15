Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в ближайшее время завершит работу по обновлению прогнозного баланса объединенной электроэнергетической системы страны, после чего можно будет приступать к дальнейшим шагам по разрешению кризиса в энергосекторе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Министерство энергетики работает, мы в настоящее время обновляем энергетический баланс страны. Буквально со дня на день, он будет завершен, и можно будет приступать к дальнейшим шагам по преодолению кризиса в отрасли", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.