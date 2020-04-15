Экономика

14:25 15.04.2020

"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

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"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" приняла решение отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса.

Согласно пресс-релизу компании в среду, сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

При этом подчеркивается, что распространение вируса COVID-19 на территории Украины ставит перед страной и ее регионами новые вызовы, справиться с которыми невозможно без существенных финансовых ресурсов. В это время как никогда остро стоит вопрос наполнения местных бюджетов. "Метинвест", осознавая свою ответственность перед городами, в которых расположены его предприятия, и их жителями, считает крайне важным сохранить объем налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий в этот непростой период. В связи с этим группа приняла принципиальное решение о поддержке местных громад и отказе от налоговых каникул.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что, несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, в группе понимают, что распространение коронавируса повышает ответственность перед обществом.

"Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме. Это решение поддержали и акционеры "Метинвеста" Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Однако поддержка сегодня необходима и бизнесу – крупному, среднему, малому. Все рассчитывают на то, что государство выработает определенные компенсационные механизмы на региональных и городских уровнях, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать на благо страны, обеспечивая налоги и рабочие места", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

При этом напоминается, что "Метинвест" предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта. Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #налоги #карантин #метинвест #каникулы
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