Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" (УЗ) и исключил его из состава правления, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

По его словам, временно исполнять его обязанности будет Иван Юрик.

Министр также отметил, что конкурс на должность главы правления УЗ, который в настоящее время, приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Юрик с июня 2019 года является членом правления УЗ, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 гг. Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Ранее в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий констатировал, что Желько Марчек "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно, отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

В свою очередь Желько Марчек в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что, по его мнению, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы компании, от руководства компанией.