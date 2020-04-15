Экономика

13:30 15.04.2020

"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

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"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

Группа компаний "Нова Пошта" начинает доставку продуктов из всеукраинского интернет-супермаркета "Таврия В".

Как сообщила пресс-служба почтового оператора, покупатели могут оформить заказ на сайте tavriav.ua и получить их в отделениях и поштоматах "Новой Пошты" или заказать курьером домой.

Проект стартует в Одессе, а после успешного тестирования в течение недели будет запущен в Николаеве, Херсоне, Черноморске, Белгород-Днестровском, Измаиле, Хмельницком.

"Наша инициатива по безопасной доставке продуктов питания получает размах - мы заручились поддержкой еще одного крупного ритейлера. К нам присоединилась "Таврия В" - хорошо известная в южном регионе розничная сеть, имеет налаженную онлайн-торговлю и предлагает широкий выбор продуктов без походов в магазин", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

По словам директора компании "Таврия В" Виталия Каранды, на сайте tavriav.ua покупатели имеют возможность в онлайн-режиме выбрать уже готовый набор необходимых товаров среди предложенных вариантов.

"Ассортимент наборов сформирован таким образом, чтобы максимально охватить аудиторию покупателей супермаркетов "Таврия В". На основе аналитических данных был составлен портрет нашего потребителя, выявлены его основные потребности. Также была учтена нынешняя ситуация", - отметил он.

Как сообщалось, ГК "Нова Пошта" начала сотрудничество с международной торговой сетью "Ашан" в рамках расширения услуги доставки продуктов питания.

Теги: #таврия #нова_пошта #доставка
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