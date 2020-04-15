Экономика

12:48 15.04.2020

Предприятия "Нафтогаза" за 3 мес. перечислили в госбюджет 24,1 млрд грн

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Предприятия "Нафтогаза" за 3 мес. перечислили в госбюджет 24,1 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-марте 2020 года уплатили в государственный бюджет 24,1 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили 13,14% общих доходов госбюджета за первый квартал 2020 года.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 121 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #госбюджет #дивиденды
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