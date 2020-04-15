Кабмин планирует расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн

Кабинет министров Украины планирует расширить государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн, свидетельствует проект постановления в повестке дня правительства.

Согласно ему, правительство также намерено увеличить максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

В пояснительной записке указывается, что Кабмин планирует дифференцировать максимальный срок кредитования в зависимости от целей. Так, кредит до пяти лет будет предоставляться на реализацию инвестиционного проекта, а также на цели, связанные с осуществлением уполномоченным банком рефинансирования задолженности субъекта, а кредит до двух лет – на финансирование оборотного капитала.

Кроме того, проект постановления предполагает увеличение до 50% уровня максимальной суммы оплаты Фондом развития предпринимательства (ФРП), с соответствующим увеличением допустимого уровня части проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новообразованным микро и малым предпринимателям (ММП) до 25%.

Правительство также намерено внести изменения в порядок относительно предотвращения экономических последствий карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине. В частности, постановление предусматривает расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты, а именно:

- на цели, связанные с осуществлением уполномоченным банком рефинансирования задолженности субъекта предпринимательства по кредитам, предоставленным банками Украины;

- на финансирование оборотного капитала для покрытия его постоянных расходов, в том числе на выплату зарплат работникам, на арендные и коммунальные платежи, на услуги по охране помещений, налоги, сборы и другие предусмотренные законодательством обязательные платежи;

Кроме того, в постановлении указывается, что бизнес может обращаться за господдержкой на антикризисные меры во время карантина и на протяжении 90 дней после его окончания, тогда как ранее конечной датой было 1 сентября.

Кабмин также планирует установить минимальную льготную компенсационную процентную ставку в размере 3% годовых, свидетельствует документ.