Экономика

11:49 15.04.2020

Кабмин планирует утвердить критерии и условия определения госбанками мер по управлению NPL

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Кабмин планирует утвердить критерии и условия определения госбанками мер по управлению NPL

Кабинет министров Украины планирует утвердить критерии и условия определения государственными банками мероприятий по управлению неработающими кредитами (NPL), свидетельствует проект постановления в повестке дня правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, госбанк сможет определять мероприятия по NPL в соответствии со стратегией управления проблемными активами и оперативным планом действий ее реализации, утвержденным наблюдательным советом финучреждения, согласно нормативно-правовым актам Национального банка Украины (НБУ), который регулирует процесс управления проблемными активами.

Так, во время принятия решения относительно выбора инструментов для урегулирования заложенности, а также мер, направленных на реализацию взысканного имущества, госбанк должен выбирать инструменты, которые будут обеспечивать наибольшую чистую существующую стоимость ожидаемых денежных притоков от такого актива, взвешенную на вероятность реализации соответствующих мер.

Уточняется, что выбор инструмента для урегулирования задолженности принимается банком самостоятельно.

Проект постановления также предусматривает, что госбанк должен продавать задолженность только на открытых и прозрачных торгах (аукционе), а ее цена не может быть ниже балансовой стоимости актива. Кроме того, банк не может продавать задолженность должнику или уступать её контрагенту.

Вместе с тем проектом определяются критерии к активу госбанка, который может быть списан за счет сформированных резервов в соответствии с Международными стандартами финотчетности.

В пояснительной записке отмечается, что проект согласован без замечаний Минэкономики и Минюстом, а также с замечаниями, которые учтены НБУ.

Теги: #госбанки #npl #кабмин
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